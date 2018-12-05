05 Декабря 2018
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Набиуллина попала в список самых влиятельных женщин мира

Издание Forbes составила список самых влиятельных женщин мира в 2018 году.

По данным издания, первое место заняла канцлер Германии Ангела Меркель. Она возглавили список восьмой раз подряд. Всего канцлер удостаивалась этого звания 13 раз. За ней идет британский премьер-министр Терезе Мэй. Замыкает тройку директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Далее идут Мэри Барра - президент автомобильной корпорации General Motors, Абигейл Джонсон - глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments.

Примечательно, что на 49 месте в рейтинге находится глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая на одну строчку обогнала американскую певицу Бейонсе.

Самой молодой участницей рейтинга стала 28-летняя певица Тейлор Свифт, которая благодаря своему концертному туру заработала $266,1 млн.

Всего в рейтинге журнала представлено сто имен, сообщает ТАСС.

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Набиуллина попала в список самых влиятельных женщин мира

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Теги: Набиуллина, Меркель, Бейонсе, Forbes



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