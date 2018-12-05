05 Декабря 2018
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Уральским аэропортам выбрали имена

Уральские аэропорты будут носить имена великих российских учёных и писателя.

Завершилось голосование по названию 45 российских воздушных гаваней именами великих земляков.

Так, аэропорт Екатеринбурга будет носить имя русского писателя, автора уральских сказов Павла Бажова. Россиянам знакомы его произведения, такие как "Малахитовая шкатулка", "Медной горы хозяйка", "Каменный цветок". За название аэропорта "Кольцово" именем Бажова проголосовали 34% россиян.

Ямальский аэропорт Нового Уренгоя будет носить имя организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина (46% голосов). В честь Губкина на Ямале назван город.

Аэропорт Сургута будет носить имя Фармана Салманова, за которого проголосовали 58% принявших участие в орросе. Именем Фармана Салманова нарекут воздушную гавань Нижневартовска (45%).

Аэропорт "Рощино" в Тюмени обретёт имя химика Дмитрия Менделеева. За создателя периодической таблицы химических элементов отдали голоса 61% россиян. Аэропорт в Челябинске будет носить имя "отца атомной энергетики" Игоря Курчатова (56% респондентов).

Проект "Великие имена России" начался 11 октября, чтобы дать имена 45 российским воздушным гаваням названия знаменитых россиян. Тем временем в стране насчитывается более 220 воздушных гаваней, из которых около десяти носят имена исторических личностей.

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Уральским аэропортам выбрали имена

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Теги: аэропорты, Великие имена России



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