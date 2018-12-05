05 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Североатлантический альянс останется в Черном море

НАТО не планирует покидать Черное море.

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел Грузии и Украины. По словам главы Североатлантического альянса, НАТО уже увеличило присутствие в Черном море. Кроме того, альянс дал понять союзникам, что продолжит поддерживать Киев, заявил генсек. Также Столтенберг призвал российские власти "незамедлительно освободить украинские корабли и моряков, предоставить свободу навигации в Азовском море", сообщает РАИ "Новости".

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали. Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.

После инцидента глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на площадках саммита G20 в Аргентине, об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, данное решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.

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Североатлантический альянс останется в Черном море

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Теги: НАТО, Украина, Азовском море, Черное море



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