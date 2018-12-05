Новый микрорайон, спортивный комплекс и учебный центр: Цуканову рассказали о развитии Полевского

В ходе рабочего визита полпреда УрФО Николая Цуканова в Полевской, который прошел 30 ноября, ему рассказали об особенностях социально-экономического развития города. Полпред осмотрел построенные коттеджи в новом микрорайоне "Зелёный Бор", Дом спорта, посетил музейный комплекс и трубопрокатный цех Северского трубного завода (СТЗ, входит в ТМК), а также учебный центр ТМК, передает корреспондент Накануне.RU.

Полпреда сопровождали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

В рамках частно-государственного партнерства ТМК реализует в Полевском проект по строительству жилья для сотрудников СТЗ и других жителей города. Завод контролирует ход строительства и обеспечивает техническое сопровождение жилых объектов. За пять лет строители сдали более 400 квартир. В 2019 г. ожидается сдача ещё 126 домов (72 коттеджа и 54 таунхауса).

По словам управляющего директора СТЗ Михаила Зуева, квартиры в "Берёзовой роще" и в "Зелёном бору" предназначены в первую очередь для молодых семей. Уровень цен на жильё контролируется.

"Это не бизнес-проект, а социальный", - подчеркнул он.

Также полпред осмотрел Физкультурно-спортивный комплекс СТЗ (Дом спорта), который содержится на балансе завода. Спортивные объекты ФСК СТЗ готовы принять соревнования самого высокого уровня по мини-футболу, волейболу, баскетболу, плаванию и лыжным гонкам. По словам директора физкультурного комплекса Вячеслава Мамочки, в настоящее время назрела необходимость обновления футбольного стадиона, который принадлежит муниципалитету и примыкает к ФСК.

ФСК является самым крупным объектом города, а его секции открыты для всех жителей Полевского, их посещают примерно 2,5 тысячи человек в неделю. В 2018 г. было проведено 120 мероприятий различного уровня, например, международный турнир по хоккею с мячом среди юношей, соревнования по кикбоксингу, летняя и зимняя спартакиада ПАО СТЗ среди работников завода и дочерних предприятий.

Полпред изучил и музей "Северская домна", который открылся в 2009 г. Территория включает в себя два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. В здании бывшей кричной фабрики, построенной в 1842 г., находится экспозиционный зал, а помещения доменного цеха сохранились с 1860 г. практически полностью. Сама "Северская домна" является единственным в Европе шедевром уральской промышленной архитектуры середины XIX века.

Далее Николай Цуканов отправился в трубопрокатный цех №1 СТЗ, который изготавливает до 550 тыс. т труб в год. Полпреду сообщили, что в состав цеха входят автоматизированный промежуточный склад труб, два термоотдела и шесть линий отделки труб. Ему были продемонстрированы новейшие технологические решения, позволившие не только значительно повысить производственные показатели предприятия, но и существенно сократить воздействие на окружающую среду.

В завершение президентскому наместнику показали центр профессионального образования ТМК, который был создан в рамках трехстороннего соглашения между СТЗ, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Полевским многопрофильным техникумом имени В.И. Назарова. Образовательная площадка является ресурсным центром Корпоративного университета ТМК2U, и сотрудники всей компании могут здесь заниматься повышением квалификации и развитием компетенций. Также здесь готовят специалистов различного уровня.

На базе ЦПО проходят обучение студенты, которые хотят стать операторами трубного производства, контролерами металлургического производства, станочниками и слесарями.

После визита Николай Цуканов провел на территории СТЗ совещание по вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду. В ходе совещания было отмечено, что с 2004 г. ТМК инвестировала порядка 30 млрд руб. в коренную модернизацию СТЗ и обеспечение высокого уровня экологической безопасности.

"Это не первый завод, который я посетил в нашем регионе, потому что в УрФО очень остро стоит проблема экологии. Я приезжаю на производство, в муниципалитеты, чтобы наладить диалог и разрабатывать программы исходя из тех требований, которые есть в указе президента. В целом хочется отметить, что это одно из эффективных производств", - подчеркнул Николай Цуканов.

Он также отметил, что муниципалитет развивается, а что касается экологии, то выбросы в Полевском в последние годы уменьшились. Внедрение передовых технологических решений позволило добиться значительных результатов в области экологии на СТЗ: были сокращены удельные выбросы в атмосферу почти в 4 раза, забор воды на технологические нужды — в 3 раза, сброс сточных вод — в 2 раза, образование твердых отходов — почти в 34 раза.

"То, что мы смогли сегодня увидеть, впечатляет. И спортивный комплекс, и жилой городок. И, конечно, мне очень понравился образовательный ресурсный центр. Это хороший вклад предприятия в будущее своих работников. На мой взгляд, это как раз те инвестиции в технологичность и компетенции, которые крайне важны на современных производствах", — добавил Николай Цуканов.