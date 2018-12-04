В России появится аэропорт в честь отрекшегося императора

Стало известно какие имена получат столичные аэропорты. "Домодедово" присвоят имя русского ученого Михаила Ломоносова, а "Шереметьево" назовут в честь поэта Александра Пушкина, об этом сообщили на телеканале "Россия1".

Красноярский аэропорт назовут в честь великого земляка, всемирно известного певца Дмитрия Хворостовского, мурманскую "воздушную гавань" - в честь императора Николая Второго, Магадана - певца и барда Владимира Высоцкого.

Отметим, что экспертный совет конкурса "Великие имена России" на заседании 22 ноября обсудил ход итогового голосования и принял решение о проведении второго тура в случае, если один и тот же кандидат победит сразу в нескольких регионах.

Второй тур пройдет с 5 по 14 декабря.