04 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО

Уголовное дело школьника, напавшего с топором на школу, направлено в суд

ГСУ СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении подростка, напавшего на школу №5 в Улан-Удэ.

"Двое его соучастников, их законные представители и защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю.

Нападавший был задержан и госпитализирован после попытки суицида.

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Уголовное дело школьника, напавшего с топором на школу, направлено в суд

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Теги: Улан-Удэ, школа, нападение, уголовное дело, школьник, СК



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