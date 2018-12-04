04 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Майк Помпео: "США выйдет из договора РСМД, если Россия в течение 60 дней не выполнит договор о ракетах"

В США дали России 60 дней на выполнение договора РСМД, пишет Reuters.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, в течение этого времени Белый дом не будет испытывать и разрабатывать новые вооружения.

"Россия должна вернуться к исполнению взятых на себя обязательств в течение 60 дней", - цитирует политика Reuters.

Помпео также добавил, что через 60 дней пройдут консультации с европейским сообществом и будет определен план дальнейших действий.

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Майк Помпео: "США выйдет из договора РСМД, если Россия в течение 60 дней не выполнит договор о ракетах"

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Теги: РСМД, Майк Помпео, договор, ракеты



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