Майк Помпео: "США выйдет из договора РСМД, если Россия в течение 60 дней не выполнит договор о ракетах"

В США дали России 60 дней на выполнение договора РСМД, пишет Reuters.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, в течение этого времени Белый дом не будет испытывать и разрабатывать новые вооружения.

"Россия должна вернуться к исполнению взятых на себя обязательств в течение 60 дней", - цитирует политика Reuters.



Помпео также добавил, что через 60 дней пройдут консультации с европейским сообществом и будет определен план дальнейших действий.



