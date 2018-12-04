"Как вы меня назвали?" Ведущий ток-шоу "60 минут" выгнал из студии украинского политолога

В студии ток-шоу "60 минут" на канале "Россия1" украинский политолог Максим Яли назвал ведущего программы Евгения Попова Афанасием, за что был выгнан из студии.

Попов посчитал, что Яли ведет себя по-хамски.

Российский журналист несколько раз переспросил Яли: "Как вы меня назвали?" Украинец ответил, что, "по некоторым данным, журналиста зовут Афанасием". После этого Попов указал Яли на дверь.

До этого между Поповым и Яли был подобный конфликт - российский телеведущий отметил в одной из предыдущих программ в сторону Яли: "По некоторым данным, вас зовут Игорь". Эта реплика была сказана в ответ на высказывание украинского политолога о неправдоподобности некоторых высказываний в отношении российской политики.