На Украине в 14-й раз продлили арест бывшему лидеру Партии регионов

На Украине уже в 14-й раз продлили арест на два месяца бывшему лидеру фракции Партии регионов в Верховной раде Александру Ефремову. Однако в этот раз резонанс вызвал не столько факт продления ареста, сколько то, как это произошло.

Напомним, первый раз Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Позже он был отпущен под залог, а в марте 2016 года генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело против него. Второй раз он был арестован 30 июля 2016 года и с тех пор содержится под стражей. Ему вменяют "госизмену", захват здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года, создание ЛНР, покушение на территориальную целостность Украины, содействие терроризму и т.п.

3 декабря на заседании Старобельского суда Луганской области, где решался вопрос о продлении ареста, Ефремову стало плохо. Медики заявили, что у него предынфарктное состояние и нужна срочная госпитализация. Но суд не поверил врачам и вызвал скорую помощь, которая подтвердила диагноз. Несмотря на это, суд объявил перерыв для оказания медицинской помощи на месте и, вытащив Ефремова из машины скорой помощи, в 14-й раз продлил содержание под стражей - до 31 января 2019 года, сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

В соцсетях публикуют фото рук Ефромова с кровоподтеками на месте следов от кандалов.

Бывший министр юстиции и адвокат Елена Лукаш написала, что Ефремов "расплачивается за желание власти доказать народу "решительную борьбу с прошлым" и "справедливость".

Журналист Дмитрий Василец считает, что в стране "полным ходом идут политические репрессии".

"То что творят с Ефремовым в суде, которому идет седьмой десяток лет, лишь маленькая часть того беспредела, что творит этот режим. Если медицинскую помощь принципиально не оказывают Ефремову, подталкивая его в могилу, представьте как работает на уничтожение система в отношении остальных", - написал он.

Отметим, что никаких доказательств вины Ефремова за 2,5 года так и не представлено. Учитывая его состояние, бывшего лидера Партии регионов медленно убивают.

Ефремов был губернатором Луганской области (1998-2005), первым заместителем лидера фракции "регионалов" в Раде (2007-2010) и председателем фракции (2010-2014). При этом через день после вооруженного переворота в Киеве, 23 февраля 2014 года, он от имени фракции обвинил свергнутого президента страны Виктора Януковича в "предательстве, коррупции, преступных приказах" и т.п. Сам он считает, что его сдали бывшие однопартийцы, которые вовремя договорились с новыми властями.