"Это общее решение". Для СМИ не комментируют содержание закрытого совещания главы Екатеринбурга с городскими депутатами

Депутаты думы Екатеринбурга не стали комментировать итог закрытой встречи народных избранников с мэром города Александром Высокинским, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече, которая прошла вечером 4 декабря, обсуждались вопросы, касающиеся новой структуры горадминистрации, а также вопрос уровня зарплаты главы Екатеринбурга.

"Я бы вам все в красках рассказал, но эту встречу решено было провести за закрытыми дверями, поэтому будет не совсем корректно по отношению к моим коллегам рассказывать содержание беседы. Я прошу меня простить", - сообщил Накануне.RU один из депутатов городского парламента.

В ходе беседы народные избранники смогли получить ответы на все интересующие их вопросы.

"У депутатов накопились вопросы. Я попросил Александра Геннадьевича (Высокинского - прим.) выбрать время удобное для нас для всех. Поэтому выбрали вечернее время, когда более спокойно мы можем все проговорить и задать вопросы интересующие. Проговорили все вопросы, которые волновали коллег, например, вопросы бюджета. Была нормальная, рабочая встреча. Высказались все, кто хотел высказаться. Понимание было достигнуто по всем направлениям: куда мы идем, для чего мы это делаем", - сообщил Накануне.RU председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга решили поднять заработную плату сотрудникам и мэру города. По данным мэрии, это связано с тем, что нагрузка на муниципальных служащих выросла в несколько раз, и как следствие, вызывает необходимость дополнительной мотивации и стимулирования.

Накануне.RU стало известно, что в ходе беседы депутаты "утрясли" с Высокинским все кадровые решения. Ранее из мэрии ушли куратор социальной политики Михаил Матвеев (в силу избрания депутатом думы Екатеринбурга) и заместитель главы по капитальному строительству Алексей Белышев (по собственному желанию). Вместо Вячеслава Трапезникова на должности главы Орджоникидзевского района временно работает его заместитель Елена Ситкова. А бывший заместитель по социальным вопросам Андрей Морозов занял освободившееся под Сергеем Нырковым кресло главы Верх-Исетского района (с приставкой и.о.). Также были подписаны уведомления об увольнении вице-мэра Сергея Тушина и вице-мэра по управлению муниципальным имуществом Вадима Дударенко.

Всех уволенных в той или иной степени можно отнести к команде экс-вице-губернатора и бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова, который сам был сокращен в должности за два дня до выборов.