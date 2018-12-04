04 Декабря 2018
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Правительству предрекают "непростой разговор" с нефтяниками в случае сокращения добычи нефти

Российские нефтяники могут острее, чем в 2016 году, воспринять возможные договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Правительство ждет непростой разговор с компаниями в случае, если соглашение будет принято в Вене 6 декабря. Такое мнение выразили эксперты в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.
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Отмечается, что российские нефтяные компании, столкнувшись, с повышением НДС, НДПИ и ростом акцизов с 1 января, напряженно воспримут новость.

"Для компаний не совсем приятный сюрприз, так как с нового года вступает в силу новая налоговая система, которая ничего хорошего нашим нефтяным компаниям не несет… Сейчас надо дополнительно ограничивать добычу, что несет дополнительные издержки. Думаю, у правительства будет непростой разговор с компаниями, который уже начался", - считает первый проректор Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, для представителей отрасли была отдушиной возможность "подобывать почти на максимуме".

При этом "основной камень преткновения" будет проявляться во взаимодействии Минэнерго и "Роснефти", которая уже озвучила весьма амбициозный план по наращиванию добычи нефти в 4,3%.

"У других компаний, таких, как "Лукойл", "Газпромнефть", столь амбициозных планов по наращиванию добыч нет. Этим компаниям согласиться с позицией правительства по корректировке уровня добычи в соответствии с договоренностями, которые могут быть достигнуты в Вене, будет гораздо легче", - отметил руководитель Энергетического департамента Фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов.

Эксперт напомнили, что "Роснефть" уже однажды пошла навстречу правительству в декабре 2016 года, приостановив реализацию готовых к запуску инвестпроектов. "Сейчас эти проекты снова раскручиваются дают дополнительную добычу и снова вернуться к вопросам об ограничении добычи на этих месторождениях выглядит весьма проблематично. Напряженность по линии развивающихся проектов "Роснефти" и предложения Минэнерго будет присутствовать", - сказал он.

В свою очередь Симонов также считает, что вопрос будет решаться непросто. Ранее в 2016 году, по его словам, у компаний и Минэнерго было единое понимание, как соглашение ОПЕК+ будет выполняться. Сейчас же, после того, как процесс запуска проектов "Роснефти" уже запущен, снова сокращать добычу будет означать ухудшение ситуации с технологической точки зрения, отметил он.

"Никто не фиксировал тогда, удалось в режиме джентельменства это соглашение реализовывать… Возникает вопрос, а сейчас это тоже так будет?… Правительство не особо верит в джентельменство. Тема будет не такая простая. Сейчас в Вене мы подпишемся, а когда это пойдет на уровень компаний, вопросы будут возникать", - прокомментировал Симонов.

Перед заседанием ОПЕК+ Минэнерго уже провело несколько консультаций с компаниями. "Но единой позиции компаний пока нет однозначно. Да, компании высказали свои позиции, но насколько я понимаю, публично консенсуса пока не было", - добавил Громов.

При этом возможности для номинального роста добычи у нефтяников все-таки могут быть даже в случае принятия соглашения. Как подчеркнул директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, средняя добыча нефти в следующем году даже с учетом сокращения может быть выше из-за профицита добычи в 2018 году.

"Есть одна тонкость. У нас критично выросла добыча нефти к текущему моменту. Если от него договариваемся, это вовсе не означает, что в следующем году у нас добыча упадет", - сказал он. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в России на начало января текущего года добыча нефти составила 10,530 млн баррелей, а в ноябре - 11,370 млн баррелей.

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Правительству предрекают "непростой разговор" с нефтяниками в случае сокращения добычи нефти

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Теги: ОПЕК+, сокращение добычи, нефть, цена на нефть



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