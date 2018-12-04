04 Декабря 2018
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Эксперты: Профицит предложения на рынке нефти повлиял на обвал цен

Договоренности ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, которое ожидает рынок после заседания в Вене 6 декабря, могут стабилизировать цены. Эксперты считают комфортной цену на нефть на уровне 60-70 долларов за баррель, передает корреспондент Накануне.RU.

Ценовому ралли по нефти, по мнению руководителя Энергетического департамента Фонда "Институт энергетики и финансов" Алексея Громова, поспособствовали не фундаментальные факторы и не ситуация на рынках, а "финансовые игроки, которые на ожиданиях разгоняли цену до 80 долларов за баррель".

Также эксперты отмечают, что обвал цен на нефть произошел в том числе в результате профицита в объемах добычи, наблюдаемого сегодня на рынке.

"Если мы сегодня не будем ограничивать предложение, то в 2019 году мы можем получить дальнейшее снижение цен на нефть. Одна из основных фундаментальных причин заключается в том, что сегодня Америка искусственно сама себя сдерживает в добыче сланцевой нефти", - считает Громов.

По мнению специалистов Института, комфортный объем, на который необходимо сократить добычу нефти, составляет порядка 1 млн баррелей в сутки. "Такого сокращения достаточно, чтобы удержать цены на уровне 60-65 долларов. Если мы хотим поднять цену, то нужно говорить о больших объемах сокращения", - прокомментировал эксперт.

Профицит предложения на нефтяном рынке на примере статистических данных подтвердил и директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

"Что происходит в этом году. США в январе добывали около 10 млн баррелей в день. В октябре - 11,410 млн баррелей в день. 1,4 - это прирост только в США. В России на начало января добыча составила 10,530 млн, в ноябре - 11,370 млн баррелей. То есть на 800 тысяч баррелей в сутки мы прибавили в этот период. В Саудовской Аравии на начало года - 9,983 млн, на сегодня - в среднем 10,8 -10,9 млн баррелей, в отдельные дни - больше 11 млн", - отметил он. По словам эксперты, три крупнейших игрока представили на рынок нефти "более чем солидный объем, который, естественно, его обвалил".

Кулагин считает, что если договоренностей по сокращению объемов добычи не произойдет, то цена на нефть уйдет на уровень около 40 долларов.

Как сообщало Накануне.RUранее эксперт назвал вероятными договоренности ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти в следующем году.

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Эксперты: Профицит предложения на рынке нефти повлиял на обвал цен

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Теги: ОПЕК+, сокращение добычи, нефть, цена на нефть



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