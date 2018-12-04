Губернаторам-оппозиционерам "отказали" во влиянии: новый рейтинг от АПЭК

"Единая Россия" укрепляет свои аппаратные позиции, губернаторы-оппозиционеры теряют влияние. Агентство политических и экономических коммуникаций представило ноябрьский рейтинг губернаторов. Как пишут авторы, в конце осени 2018 года влияние "Единой России" возрастает именно из-за того, что в ряде регионов победили оппозиционеры. В качестве аргумента приводится Хакасия, где губернатор-коммунист Валентин Коновалов сразу назначил своим первым заместителем, курирующим финансово-экономический блок, депутата фракции "Единая Россия" в Верховном Совете республики Андрея Асочакова. Авторы доклада намекают, что губернаторам-оппозиционерам лучше встать на путь сотрудничества, нежели конфликтовать.

"Включение победившими оппозиционными политиками в свои команды управленцев, связанных с "Единой Россией", объясняется ограниченностью как собственных кадровых резервов, так и лоббистских возможностей недавних оппонентов власти. Как правило, это более выигрышная тактика, чем вхождение в затяжной конфликт с правящей партией вскоре после избрания", - говорится в докладе.

Ожидают авторы доклада и обострения старых региональных конфликтов в Севастополе, где депутат Закса, герой Крымской весны Алексей Чалый "сражается" с действующим губернатором Дмитрием Овсянниковым, а также в Марий-Эл. Подобные ситуации возможны и в других регионах, где ожидаются выборы, но, скорее всего, развиваться они будут либо по-севастопольскому сценарию, либо по сценарию Марий-Эл. К слову, недавно в Севастополе произошел очередной виток конфликта Чалый vs Овсянников. Парламентариям Севастополя не удалось провести полноценное пленарное заседание, из-за противостояние части депутатского корпуса и губернатора города Дмитрия Овсянникова. Алексей Чалый назвал синцидент "посмешищем" и выразил сожаление, что "мы (то есть депутатский корпус, – прим.) до этого дошли".

В рейтинге губернаторов теряют позиции оппозиционеры, победившие на выборах в сентябре 2018 года. Упомянутому Валентину Коновалову, например, авторы дали 79-ое место.

"Входит в число фигурантов рейтинга избранный главой Правительства Хакасии Валентин Коновалов (79-е место). При этом теряют позиции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (перемещается с 81-го на 85-е место) и его коллега из Хабаровского края Сергей Фургал (с 63-го на 72-е место)", - говорится в докладе.

Снижают рейтинг влияния эксперты и для глав "стратегических" регионов. Так нисходящий тренд заметили у главы региона Сергея Аксенова (с 26-го на 31-е место). Причиной этому стали отставки глав Минфина, Минэкономразвития и министра ЖКХ Республики Крым и главы администрации Симферополя. Незначительно снизился рейтинг у врио Приморья Олега Кожемяко, на его позиции повлиял "муниципальный фильтр", который не смог преодолеть его конкурент Андрей Ищенко, почти одержавший победу на отмененных в сентябре выборах губернатора региона. Из-за арестов в Ленинградской области потерял в рейтинге (с 13-го на 18-е место) недавний назначенец на пост губернатора Александр Дрозденко. Повышение цен на проезд в Кемеровской области стоило нескольких пунктов "влияния" Сергею Цивилеву. "Повезло" губернатору Архангельской области Игорю Орлову, в его рейтинг не вошли "мусорные протесты" (не успели подсчитать) зато было отмечено заключение соглашения с Москвой, предполагающее выделение около 6 млрд. рублей на социально-экономическое развитие Архангельской области.

Снизили эксперты "влияние" и иркутскому губернатору-коммунисту Сергею Левченко (с 57-го на 63-е место). Однако последнее снижение объяснять в пояснительной записке к докладу они не стали.

Вырос рейтинг влияния у главы ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о мерах по поддержке участников программы «Доступное жилье молодым», реализация которой ранее вызывала критику в адрес властей. После включения Тюменской области в число лучших регионов по качеству финансового управления в рейтинге Минфина РФ и темпам внедрения цифровых технологий в рейтинге Центра финансовых инноваций и безналичной экономики "Сколково", по мнению экспертов, укрепляются позиции губернатора Александра Моора. Он получил 12 место. Укрепил позиции в Магаданской области и выходец из Танкограда Сергей Носов. Он занял 41 место, после того как смог получить 38 млрд. рублей на ремонт дорог в перспективе ближайших 5-6 лет.

Также отметим, что первое место уверенно сохраняет мэр Москвы Сергей Собянин. Из глав регионов в УРФО в разделе "очень сильное влияние" оказались только Наталья Комарова и новые главы ЯНАО и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В Пермском крае укрепил свои позиции Максим Решетников (с 29 на 27 место).