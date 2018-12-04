В Екатеринбурге осудили банду дерзких разбойников, нападавших с оружием на банки

Сегодня в Екатеринбурге суд огласил приговор в отношении пятерых мужчин 1985, 1987, 1989 и 1995 годов рождения, ранее судимых за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Всех признали виновными в серии разбойных нападений на банковские учреждения столицы Среднего Урала.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель областного Главка Валерий Горелых, выявили и задержали группу сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. По его сведениям, группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и четким распределением ролей: нападения на финансово-кредитные организации осужденные осуществляли с помощью сигнального пистолета модели МР-371, электроприводного пневматического автомата калибра шесть миллиметров, внешне похожего на АКС-74У, макета ручной осколочной оборонительной гранаты Ф-1, бутылок с бензином и жидкостью для розжига. В целях маскировки любители чужих денег использовали шапки-маски с прорезями для глаз, перчатки, а также одежду, комплекты которой меняли после каждого совершенного разбоя.

"При сборе базы доказательств оперативники угро и следователи полиции установили алгоритм действий членов шайки. Они внезапно забегали в помещения банков, где угрожая оружием и боеприпасами, требовали от работников и клиентов лечь на пол, не оказывать сопротивления, затем открыть служебное помещение кассы и передать наличные денежные средства. После этого злоумышленники скрывались с места преступления по заранее подготовленному маршруту", - отметил полковник Горелых.

Всего налетчики совершили четыре разбойных нападения на фирмы по оказанию финансовых услуг в Екатеринбурге. Так, 24 мая 2017 года был совершен налет в здание на проспекте Космонавтов, где они похитили более 2 млн 751 тысяч рублей. 17 ноября и 5 декабря того же года злоумышленники незаконно проникли в офисы банков на улицах Малышева и Гагарина. Результатом их наживы стали более 788 тысяч рублей.

24 января 2018 года оказался последним эпизодом противоправной деятельности группы. Похитив около 600 тысяч рублей и более 16 тысяч долларов США в банке на улице Малышева, все были задержаны по "горячим следам" сыщиками уголовного розыска регионального полицейского Главка в квартире на улице Гагарина в Пионерском микрорайоне столицы Среднего Урала.

В ходе обыска стражи порядка изъяли похищенные денежные средства в сумме 460 тысяч рублей и 4,5 тысяч долларов США, автомашины и весь арсенал оружия, используемого при совершении преступлений. По данному факту полицией было возбуждено и расследовано уголовное дело, предусмотренное пунктами "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Вел его опытный следователь отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных групп и сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области майор юстиции Илья Речков. Контроль за расследованием и операцией по задержанию злоумышленников осуществлялся начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области майором юстиции Евгением Чеглаковым совместно с начальником отделения управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области майором полиции Евгением Дудниковым.

Как сообщил Валерий Горелых, все обвиняемые признаны виновными. Олег Брусянин приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Климентий Пятков к 12 годам в колонии строгого режима. Тарас Абрамов к 11 годам строгого режима. Глеб Алмазов к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. А Иван Казаченко был осужден еще в августе текущего года к 12,5 годам "строгача", он заключил досудебное соглашение. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.