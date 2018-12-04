В Прикамье пройдут публичные слушания проекта строительства Северного железнодорожного обхода. Мнение людей обещают услышать.

Документы по планировке территории для прохождения Северного железнодорожного обхода Перми продут публичные слушания в муниципалитетах, по территории которых пройдет дорога. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

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В минтрансе отметили, что информации о каких-либо утвержденных вариантах прохождения трассы Северного железнодорожного обхода города Перми на сегодняшний день не имеется и маршрут будет прорабатываться с учётом пожеланий жителей.

Напомним, жители населенных пунктов Хохловского сельского поселения провели несколько встреч с представителями Минтранса, на которых обсуждался маршрут обхода. Прикамцы настаивают на строительстве дороги в максимальном удалении от населенных пунктов.

"Учитывая, что при реализации таких масштабных проектов невозможно обойтись без изъятия земель, разработанная документация по планировке территории будет направлена в муниципалитеты, по территории которых пройдет трасса Северного железнодорожного обхода, для организации и проведения публичных слушаний. Следует отметить, что проект в обязательном порядке пройдет Главгосэкспертизу", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что при строительстве магистрали будут проведены шумозащитные и природоохранные мероприятия.

"Вопрос о компенсации физическим и юридическим лицам, чьи интересы будут затронуты, будет решаться за счет средств "РЖД", а также средств федерального бюджета", - сообщили в краевом минтрансе.