04 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Ремонт лифтового хозяйства в Екатеринбурге оценили в 5 млрд. Высокинский пообещал 150 млн

Из 10 тыс. 543 лифтов, обслуживающих жилые дома Екатеринбурга, 2 тыс. 205 имеют срок эксплуатации более 25 лет, а потому требуют замены, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом депутатам постоянной комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию доложил и.о. начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Брагин.

По его словам, ситуация будет усугубляться с каждым кодом: уже в 2019 г. 25-летний "рубеж" преодолеют еще 2 тыс. 121 лифт, а на замену каждого требуется в среднем 1,9 млн руб. Поэтому для того, чтобы привести все лифтовое хозяйство в надлежащее состояние, потребуется около 5 млрд руб., которые следует поэтапно вкладывать с учетом износа стареющего оборудования.

Как пояснил Накануне.RU председатель профильной комиссии Александр Колесников, в настоящее время возрождается программа замены лифтов, которая предполагает вложение 15% средств граждан (это могут быть как целевые взносы, так и деньги, накопленные на счетах за капитальный ремонт), а остальная сумма делится в отношении 50 на 50 между муниципальным и областным бюджетом.

По словам Колесникова, теперь надо заручиться неким "гарантийным письмом" от мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о выделении соответствующих средств из городской казны. Депутат утверждает, что глава города уже пообещал 150 млн руб. на эти цели.

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Ремонт лифтового хозяйства в Екатеринбурге оценили в 5 млрд. Высокинский пообещал 150 млн

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Теги: лифт, Александр Высокинский



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