04 Декабря 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Число вахтовиков Русского месторождения, которым должны деньги, выросло вчетверо

В рамках прокурорской проверки выяснилось, что число пострадавших от невыплат зарплаты рабочих Русского месторождения – не восемь, а 31 человек, сумма долга – 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Тазовского района начал принимать от пострадавших заявления, чтобы потом отправить их в суд. По информации работодателя пострадавших, компании "ССГ Урал", долги возникли из-за несвоевременной оплаты заказчиком, "Синерджетик Проджектс", строительства котельной для производственных нужд "Тюменьнефтегаз" ("дочка" "Роснефти").

Учитывая, что "ССГ Урал" зарегистрирована в Агрызе (Татарстан), а на Ямале никак не представлена, о забастовке вахтовиков проинформирован прокурор Татарстана. В надзорное ведомство вызвали руководство организации. 5 декабря при главе Тазовского района пройдет заседание антикризисного штаба, на котором выступят руководители "ССГ Урал" и "Синерджетик Проджектс".

Напомним, вахтовики начали акцию протеста из-за долгов по зарплате. Ранее из-за серьезных задержек бастовали рабочие "Газпрома".

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Число вахтовиков Русского месторождения, которым должны деньги, выросло вчетверо

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Теги: Русское месторождение, вахтовики, долги по зарплате



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Ранее 04.12.2018 12:48 Мск На Ямале – новый протест вахтовиков из-за долгов по зарплате: бунтуют на Русском месторождении

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