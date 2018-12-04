Число вахтовиков Русского месторождения, которым должны деньги, выросло вчетверо

В рамках прокурорской проверки выяснилось, что число пострадавших от невыплат зарплаты рабочих Русского месторождения – не восемь, а 31 человек, сумма долга – 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Тазовского района начал принимать от пострадавших заявления, чтобы потом отправить их в суд. По информации работодателя пострадавших, компании "ССГ Урал", долги возникли из-за несвоевременной оплаты заказчиком, "Синерджетик Проджектс", строительства котельной для производственных нужд "Тюменьнефтегаз" ("дочка" "Роснефти").

Учитывая, что "ССГ Урал" зарегистрирована в Агрызе (Татарстан), а на Ямале никак не представлена, о забастовке вахтовиков проинформирован прокурор Татарстана. В надзорное ведомство вызвали руководство организации. 5 декабря при главе Тазовского района пройдет заседание антикризисного штаба, на котором выступят руководители "ССГ Урал" и "Синерджетик Проджектс".

Напомним, вахтовики начали акцию протеста из-за долгов по зарплате. Ранее из-за серьезных задержек бастовали рабочие "Газпрома".