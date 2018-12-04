В Магнитогорске пенсионер умер прямо в больнице после того, как врачи отказали мужчине в госпитализации

73-летний пенсионер из Нагайбакского района умер прямо в приемном покое больницы Магнитогорска после того, как врачи отказали ему в госпитализации.

Инцидент произошел еще 1 декабря, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Известно, что мужчину привезла в больницу супруга - у пенсионера случился сердечный приступ. Однако врачи не стали оказывать ему первую помощь, из-за этого сельчанин умер.

Сейчас следователи будут разбираться, кто именно из медработников допустил преступную халатность. Назначена доследственная проверка.