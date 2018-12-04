В тюменской прокуратуре - важное кадровое назначение

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров получил повышение и занял пост первого заместителя. Такое решение принял сегодня глава надзорного ведомства – генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Отметим, что до этого с декабря 2012 по март 2017 года Биктемиров возглавлял прокуратуру Тюмени. В настоящее время он имеет классный чин старшего советника юстиции.

Напомним, что вакантная должность образовалась после того, как бывший первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник в октябре этого года ушел на повышение в Республику Калмыкию, где возглавил местное надзорное ведомство.