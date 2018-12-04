04 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

В тюменской прокуратуре - важное кадровое назначение

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров получил повышение и занял пост первого заместителя. Такое решение принял сегодня глава надзорного ведомства – генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Отметим, что до этого с декабря 2012 по март 2017 года Биктемиров возглавлял прокуратуру Тюмени. В настоящее время он имеет классный чин старшего советника юстиции.

Напомним, что вакантная должность образовалась после того, как бывший первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник в октябре этого года ушел на повышение в Республику Калмыкию, где возглавил местное надзорное ведомство.

Руфат Биктимеров(2018)|Фото: Накануне.RU

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В тюменской прокуратуре - важное кадровое назначение

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Теги: Руфат Биктимеров, Юрий Чайка, первый заместитель прокурора Тюменской области



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