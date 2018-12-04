04 Декабря 2018
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В Нижнем Новгороде коллекторы угрожали двум сестрам убить их детей

В Нижнем Новгороде после угроз коллектора об убийстве детей возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что женщине на сотовый телефон от работника коллекторского агентства 24 ноября поступали звонки и СМС-сообщения с угрозами применения насилия к ней и ее детям. Коллектор требовал оплатить долг ее матери в размере 25 тысяч рублей.

Ранее местный телеканал "Кстати" сообщил, что коллекторы угрожают двум сестрам убить их детей за долги перед микрофинансовой организацией, средства в которой взяла их мать.

В ноябре в Хабаровске коллекторы разместили в социальных сетях порноколлаж с дочкой должника. СКР начал проверку по данному факту.

Как сообщало Накануне.RU, количество жалоб россиян на незаконные действия коллекторов увеличилось в текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 30%.

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В Нижнем Новгороде коллекторы угрожали двум сестрам убить их детей

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Теги: коллектор, дети, нижний новгород



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