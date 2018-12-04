04 Декабря 2018
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Происшествия В России

Алексей Панин снова буянит – актера задержали за дебош в самолете

Актера Алексея Панина (41) задержали за пьяный дебош на борту самолета авиакомпании "Победа", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика. Инцидент произошел на рейсе Стамбул – Москва.
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Панин дважды курил в туалете, игнорировал предупреждения бортпроводников, выкрикивал фразы о том, как лучше всего закрыть детектор дыма салфеткой, и о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете. Кроме того, актер неоднократно оскорблял экипаж, употребляя нецензурные выражения.

"Кричал, что он "звезда" и "в России ему ничего не будет". Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции", — отметил источник.

Это уже не первый подобный инцидент с Паниным. В августе этого года из-за актера был задержан рейс Симферополь – Москва. Уже после посадки Панина "посетило предчувствие, что с лайнером что-то должно произойти в воздухе" и он пожелал покинуть салон самолета.

За Паниным уже давно закрепилась слава дебошира и хулигана. И если его участие в совокуплении с собакой не доказано – по видео, попавшему в сеть нельзя точно сказать, что на нем запечатлен актер, то публичное самоудовлетворение голого актера в женских чулках на улицах Москвы сомнений не оставляет – в главной роли именно Панин.

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Алексей Панин снова буянит – актера задержали за дебош в самолете

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Теги: алексей панин дебош в самолете, стамбул-москва, победа



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