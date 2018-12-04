Дома-памятники в Екатеринбурге невозможно отремонтировать за счет жильцов

Провести капитальный ремонт жилых домов, являющихся памятниками архитектуры, на взносы, собираемые с собственников помещений, в Екатеринбурге невозможно, передает корреспондент Накануне.RU.

К такому выводу пришли депутаты постоянной комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, познакомившись с информацией, предоставленной и.о. начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александром Брагиным.

По его словам, взносы на капремонт в размере 9 руб. за квадратный метр общей площади, аккумулируемые на счете соответствующего фонда, не в состоянии покрыть даже расходы на проектные работы, которые в 5-7 раз выше, чем для "обычных" жилых домов.

Выход, по мнению председателя комиссии Александра Колесникова, может быть в привлечении муниципальных, региональных и федеральных бюджетных средств или в исключении таких домов из реестра памятников архитектуры.

Однако присутствовавший на заседании директор МКУ "Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" Леонид Генин последний вариант исключил как практически неосуществимый: чтобы провести экспертизу, требуется привлечь специалистов, потратить колоссальное время и в итоге выйти на Минкульт РФ, который наверняка не согласится что-либо менять в реестре.

Поэтому депутаты согласились, что единственной возможностью капитально отремонтировать дома-памятники, пока они еще не представляют угрозу для самих жильцов в силу износа, остается привлечение бюджетных средств через государственные программы.

О том, как будет выглядеть механизм "альтернативного" финансирования капитального ремонта таких объектов, депутаты комиссии обсудят в феврале следующего года.