04 Декабря 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

В Тюмени собрались ведущие специалисты теоретической и практической медицины

Конференция "Университетская клиника", стартовавшая в Тюмени, собрала на своей площадке ведущих специалистов теоретической и практической медицины. Участие в пленарной секции конференции принял губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участниками форума стали 800 человек со всего УрФО. Среди почетных гостей академик Российской академии наук Владимир Крылов, член-корреспондент РАН, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ профессор Нелли Найговзина, академики Марк Курцер и Александр Румянцев, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что развитие образования и практической медицины во многом определяют качество жизни каждого человека.

"Для нас честь принимать корифеев медицинской науки, многие из которых давно являются нашими партнерами и проводниками", - обратился Александр Моор с приветственным словом к участникам сессии. Он отметил, что "Университетская клиника" проходит уже не первый год. И каждый раз на площадке форума в Тюмени собираются лучшие представители медицинской науки и практики, которые делятся знаниями и опытом с тюменским медицинским сообществом и специалистами из других регионов.

Конференция Университетская клиника, Александр Моор(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

В этом году в программу конференции включены пленарные секции по актуальным темам, среди которых "Цифровое здравоохранение. Реальность и перспективы. Вызовы системе медицинского образования", "Современные возможности имплантации в челюстно-лицевой хирургии", "Роботизированные системы в хирургии", "Встреча Нового года и новогодние каникулы: праздник без тяжелых медицинских последствий", "Кома. Прогноз выживаемости". Практически все доклады имеют междисциплинарный подход, ряд из них связан с такой актуальной темой как профилактика онкозаболеваний и онконастороженность практикующих врачей.

Участники конференции получают не только теоретические, но и практические знания.

Конференция Университетская клиника, Александр Моор(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

"Приглашенные эксперты посещают наши медицинские учреждения, делают обходы пациентов, разбирают сложные случаи. Сегодня, например, Марк Курцер проводит мастер-класс, выполняет сложнейшую операцию. Симбиоз теории и практики - это то, что нужно для здравоохранения. Темы, которые подбираются на конференцию, носят и научный, и практический характер", - подчеркнул губернатор, отметив, что тюменская медицина готова воспринимать все новое и перспективное, внедрять это в жизнь на благо жителей региона.

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В Тюмени собрались ведущие специалисты теоретической и практической медицины

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Теги: конференция, Университетская клиника, Александр Моор



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