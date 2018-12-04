04 Декабря 2018
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Общество В России

Без баллов и повышения пенсионного возраста. Депутаты Госдумы внесли проект новой страховой пенсионной системы

Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму проект федерального закона "О страховой пенсионной системе в Российской Федерации". Парламентарии предлагают альтернативный вариант формирования пенсий: без перевода стажа работы в баллы - механизм они называют непрозрачным - и с отказом от обязательной накопительной части, передает корреспондент Накануне.RU.
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В проекте депутатов возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Помимо этого, устанавливается запрет на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 г.

Предусмотрено реформирование системы определения размера страховой пенсии: отказ от индивидуальных пенсионных коэффициентов и системы начисления пенсионных баллов. Вместо этого предлагается рассчитывать пенсию по формуле, учитывающей общий трудовой стаж гражданина (минимальный стаж - пять лет), возраст и заплату в годы работы.

Согласно проекту, широкий круг лиц будут иметь право на назначение досрочной страховой пенсии. Особые условия выхода на пенсию устанавливаются для граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Для них страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

Вторая ключевая новелла проекта - исключение обязательной части накопительной пенсии из уплачиваемых обязательных страховых пенсионных взносов. Депутаты предлагают формировать накопительную часть добровольно. Напомним, что идея добровольной накопительной части сейчас реализуется в виде ИПК, однако его введение не предполагает уменьшение нынешних взносов - 6%-ная накопительная часть перейдет в страховую составляющую.

Также проект признает утратившей силу норму об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров.

Для финансового обеспечения закона депутаты предложили отменить систему регрессивных тарифов страховых пенсионных взносов. За счет новой шкалы ежегодный объем поступлений в Пенсионный фонд увеличится на 600 млрд руб. в Фонд соцстрахования - на 90 млрд руб. Также депутаты считают необходимым отменить налоговые льготы в отношении бизнеса, привлекающего неофициальный труд либо прибегающего к серым зарплатным схемам.

Отметим, что проект альтернативной пенсионной системы "эсеры" вносят не в первый раз. По формальным основаниям - из-за отсутствия заключения Правительства - Госдума не рассматривала инициативу. На текущий момент кабмин предоставил отрицательное заключение на проект.

Напомним, с 2019 г. пенсионный возраст в России будет поэтапно повышаться до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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Без баллов и повышения пенсионного возраста. Депутаты Госдумы внесли проект новой страховой пенсионной системы

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Теги: страховая пенсионная система, Сергей Миронов, Справедливая Россия



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