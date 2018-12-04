Банкротство издательства и типографии Минобороны "Уральские военные вести" отменяется

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Банкротство издательства и типографии Минобороны "Уральские военные вести" отменяется

Банкротство издательства и типографии "Уральские военные вести" не состоится. Как передает корреспондент Накануне.RU, заседание по делу прошло сегодня в Арбитражном суде Свердловской области.

Напомним, с заявлением о признании должника банкротом обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляла более 1 млн 340 тыс. руб.

Заявление было подано в ноябре прошлого года. Судебное разбирательство откладывалось целый год. Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда, сегодня, 4 декабря, было принято решение прекратить производство по делу.

Согласно данным из открытых источников, учредителем ОАО "Издательство и типография "Уральские военные вести" является Министерство обороны России, которому принадлежит доля в 100%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Банкротство издательства и типографии Минобороны "Уральские военные вести" отменяется

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уральские военные вести, банкротство, суд, издательство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2018 09:30 Мск Первое заседание по банкротству издательства и типографии "Уральские военные вести" состоится 6 февраля
Ранее 04.12.2017 09:57 Мск Заявление о банкротстве уральского издательства, учрежденного Минобороны России, оставлено без движения
Ранее 24.11.2017 09:45 Мск Уральское издательство, учрежденное Минобороны России, требуют признать банкротом

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2684

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети