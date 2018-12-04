Банкротство издательства и типографии Минобороны "Уральские военные вести" отменяется

Банкротство издательства и типографии "Уральские военные вести" не состоится. Как передает корреспондент Накануне.RU, заседание по делу прошло сегодня в Арбитражном суде Свердловской области.

Напомним, с заявлением о признании должника банкротом обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляла более 1 млн 340 тыс. руб.

Заявление было подано в ноябре прошлого года. Судебное разбирательство откладывалось целый год. Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда, сегодня, 4 декабря, было принято решение прекратить производство по делу.

Согласно данным из открытых источников, учредителем ОАО "Издательство и типография "Уральские военные вести" является Министерство обороны России, которому принадлежит доля в 100%.