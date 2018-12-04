В Екатеринбурге возможно повышение проезда в метро на 4 рубля

В областной столице рассматривается возможность повышения стоимости одной поездки в городской подземке с 28 до 32-х рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сегодня на заседании профильных комиссий думы Екатеринбурга заявил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

"Мы рассматриваем возможность увеличения тарифа для метрополитена, руководство которого обратилось к нам согласовать тарифную надбавку", - заявил он.

По словам чиновника, повышение тарифа "Екатеринбургский метрополитен" объясняет необходимостью обновления подвижного состава. Однако депутаты в данном вопросе принимать решения неправомочны - это компетенция областного руководства, в частности, Региональной энергетической комиссии.

При этом, по другим видам общественного транспорта повышение тарифов пока не планируется.

Ранее Александр Высокинский предложил построить в городе канатную дорогу. По замыслу градоначальника, в Екатеринбурге можно построить линии канатной дороги, соединяющие станцию метро "Ботаническая" с жилыми районами Академический и Химмаш. При этом "воздушка", считает Высокинский, должна обойтись дешевле организации трамвайного движения. Пока даже примерная стоимость проекта неизвестна, но, для сравнения, только на обновление подвижного состава городского наземного транспорта понадобится примерно 5-6 млрд руб. Эти средства городская администрация наверняка будет искать в карманах пассажиров, повышая стоимость проезда, или через создание концессии с привлечением инвесторов, что, впрочем, тоже приведет к росту тарифа.