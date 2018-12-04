В Екатеринбурге ДТП с автобусом – один подросток в больнице

Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков легковушка столкнулась с пассажирским автобусом №53, где находилось 8 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского ГИБДД, в аварии пострадала 17-летняя девушка, пассажирка автобуса.

Водитель автомашины "Лифан" допустил столкновение с автобусом, который осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке. В настоящее время известно об одном пострадавшем – девушку с травмой головы госпитализировали в ДМБ №9.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что легковым автомобилем управлял 47- летний мужчина, у которого имелись признаки алкогольного опьянения - от медицинского освидетельствования он отказался.

В связи с этим возбуждено административное производство, решение по которому примет суд.