04 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге ДТП с автобусом – один подросток в больнице

Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков легковушка столкнулась с пассажирским автобусом №53, где находилось 8 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского ГИБДД, в аварии пострадала 17-летняя девушка, пассажирка автобуса.
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Водитель автомашины "Лифан" допустил столкновение с автобусом, который осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке. В настоящее время известно об одном пострадавшем – девушку с травмой головы госпитализировали в ДМБ №9.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что легковым автомобилем управлял 47- летний мужчина, у которого имелись признаки алкогольного опьянения - от медицинского освидетельствования он отказался.

В связи с этим возбуждено административное производство, решение по которому примет суд.

ДТП, авария, автобус, улица Старых Большевиков(2018)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ДТП, авария, автобус, улица Старых Большевиков(2018)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

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В Екатеринбурге ДТП с автобусом – один подросток в больнице

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Теги: автобус, авария, пострадавшие, ДТП



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