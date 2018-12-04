04 Декабря 2018
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Новым худруком МХАТа имени Горького назначен Эдуард Бояков, его замом - Прилепин

Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени М. Горького, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минкультуры РФ.

Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Ззаместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

О новых назначениях на встрече с сотрудниками театра сообщили министр культуры Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой.

Действующий руководитель театра Татьяна Доронина назначена на cпециально созданную должность президента театра.

"Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького", - сказал Владимир Толстой.

Кадр из фильма «Валентин и Валентина»(2018)|Фото: kino-teatr.ru

Мединский пообещал, что театр сохранит свою патриотическую позицию, ни одна постановка, пользующаяся успехом, не будет снята. Поддержка театра министерством будет увеличена.

Эдуард Бояков, в свою очередь, заявил, что работу в театре продолжат все актеры постоянной труппы. Кроме того, их загрузка увеличится: запланирован запуск новых постановок.

Эдуард Бояков(2018)|Фото: butte-natte.livejournal.com

Татьяна Доронина поблагодарила Минкультуры России и лично Владимира Мединского за "бережное отношение к сотрудникам МХАТа имени М. Горького".

"Я согласна с позицией Владимира Мединского, что и актерский, и другие цеха надо сохранить… На мой взгляд, самое важное - не становиться формалистами и сохранить тенденции реалистического театра", - сказала Доронина.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина руководила Московским Художественным академическим театром имени М. Горького с 1987 года. В репертуаре театра есть спектакли с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского".

Эдуард Бояков в 1995-2005 годах занимал пост директора российского театрального фестиваля "Золотая маска". С 1998 по 1999-й был директором Российского академического молодежного театра. В 2002-м учредил фестиваль современной пьесы "Новая драма".

С 2005 по 2013 год Эдуард Бояков был художественным руководителем московского театра "Практика". Он также известен как создатель Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым) и фестиваля современной пьесы "Новая драма". В 2010-м создал экспериментальный документальный проект "Человек.doc".

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Новым худруком МХАТа имени Горького назначен Эдуард Бояков, его замом - Прилепин

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Теги: Эдуард Бояков, Татьяна Доронина, Захар Прилепин, Сергей Пускепалис, МХАТ имени Горького



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