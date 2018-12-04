На Ямале – массовое отравление рыбой, один человек погиб

В больнице Губкинского умер один из пострадавших в массовом отравлении, предположительно, неизвестной рыбой, передает корреспондент Накануне.RU.

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Всего в клинику 3 декабря госпитализировали шесть жителей поселка Пурпе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР. Речь идет о членах одной семьи и их знакомых. Один пострадавший умер. Говорить о причинах его кончины пока рано – вскрытие пройдет позже. В рамках доследственной проверки предстоит изучить образцы продуктов.

По некоторым данным, люди отравились рыбой неизвестного происхождения, купленной с рук.