На Ямале – массовое отравление рыбой, один человек погиб
В больнице Губкинского умер один из пострадавших в массовом отравлении, предположительно, неизвестной рыбой, передает корреспондент Накануне.RU.
Всего в клинику 3 декабря госпитализировали шесть жителей поселка Пурпе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР. Речь идет о членах одной семьи и их знакомых. Один пострадавший умер. Говорить о причинах его кончины пока рано – вскрытие пройдет позже. В рамках доследственной проверки предстоит изучить образцы продуктов.
По некоторым данным, люди отравились рыбой неизвестного происхождения, купленной с рук.