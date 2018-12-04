Очередное преступление Грин-де-Вальда: Мединский сказал, что "твари" мешают продвижению российского кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что возмущен засильем "Фантастических тварей" в прокате отечественного кино, он вновь заговорил о мерах протекционизма. Выступая перед журналистами, министр культуры поддержал главу "Мосфильма" Карена Шахназарова, призвавшего в одном из интервью ограничить в России прокат американских фильмов.

Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, сказал министр, иначе, по его мнению, наш кинематограф будет разрушен всемирной машиной Голливуда. Министерство уже выступало с идей введения квот на показы американского массового кино, но воз и ныне там. Видимо, "Фантастические твари" стали последней каплей в чаше терпения Владимира Мединского?

"Мы постоянно предлагаем какие-то меры, последняя наша мера была о введении 35% квоты на показ одного фильма в данный день в кинотеатре, так как один фильм не может занимать в прокате более 35%, а "Фантастические твари" занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%. Меня возмущает то, что две трети сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям, кинотеатрам? Результат такой: зритель не имеет возможности выбора, а российское кино не имеет возможности дойти до зрителя, какое бы приличное оно ни было. Надо увеличить финансирование на порядок, субсидирование нашего кино или протекционизм. Лучше - и то, и то", - пояснил министр культуры РФ.

С одной стороны, безусловно, американские прокатчики ведут себя достаточно нагло и продвигают кино не самыми рыночными способами. Те, кто прокатывают, как правило, владеют и сетями кинотеатров, заявил в беседе с Накануне.RU публицист и кинокритик Виктор Мараховский. С другой стороны, российское государство, ограничивая прокат голливудского кино, по логике должно предлагать взамен нечто сопоставимое по качеству - с этой частью у нас пока плохо.

"У нас, конечно, не так плохо, как лет 15 назад, некоторые жанры отечественный кинематограф уже освоил, но в целом, если мы говорим о сопоставлении "тупого зрелищного отечественного" и "тупого зрелищного зарубежного", то, конечно, "тупое западное кино" пока зрелищнее. И это является объективным фактом", - говорит Мараховский.

Действительно, если говорить о массовом зрителе, выбравшем для места отдыха вечером в пятницу кинотеатр, то единственным критерием для потребления кинопродукта является зрелищность, в принципе, какой "национальности" он будет, не так важно. Кинотеатры на прайм-тайм для такого "потребителя" кино ставят только американские блокбастеры, но если бы вместо них (или хотя бы рядом в зале) были российские фильмы – зритель бы пошел на российские?

"Зарубежное кино имеет больше сеансов, больше прайм-тайма - это правда, больше продвижения - это все так. Потому что те, кто делают это кино, как правило, и владеют кинотеатрами. Другое дело, что механическая замена кино зарубежного на кино отечественное, скорее всего, приведет к падению кассовых сборов, потому что отечественное кино просто не производит в достаточном количестве того самого условного "кино-фастфуда", что голливудское кино. Отечественное кино в больших масштабах производит неперевариваемый артхаус, но смотреть его никто не будет, как никто не смотрит западный неперевариваемый артхаус", - говорит эксперт.

В сущности, когда мы говорим о конкуренции отечественного кинематографа с кинематографом западным, мы говорим о конкуренции развлекательных аттракционов.

"А здесь вступает в дело "закон больших бюджетов, - говорит Мараховский. - Понятно, что "Фантастические твари", как бы они ни были тупы, сняты гораздо увлекательнее, чем "Супербобровы", да и визуально приятней".

Другое дело, что Россия имеет право использовать государственную регуляцию в приоритетных сферах, а кино, как говорил Ленин - "важнейшее из искусств". Может, кого-то это удивит, но кино всегда имеет пропагандистские задачи, с которыми отечественный кинодел, к сожалению, не справляется – либо берется слишком топорно, либо калькирует западные идеологические клише, что положительно на культуре Российской Федерации не сказывается. Мединский же свои инициативы оправдывает желанием бороться за права простого зрителя, который хочет, но не может посмотреть условных "Суперборбровых" из-за козней хитрых прокатчиков.

"Мысль о том, что битва за кинематограф является борьбой за свободу выбора для зрителя, - чистая спекуляция. На самом деле, те, кто хотят, кому надо, посмотрят то, что им хочется. Но нынешний кинематограф, именно массовый, зрелищный кинематограф, как правило, не является, даже на уровне самой идеи, настоящей культурной ценностью в принципе, - говорит Виктор Мараховский. - Если идея Владимира Ростиславовича будет реализована, то нам просто удастся немного потеснить голливудский коммерческо-пропагандистский кинематограф и поставить на его место российский, но в этом нет никакого преследования отстаивания своей культуры".

Тем не менее, эксперт полагает, что Россия может и должна вводить протекционизм, что, собственно, делает и Франция, например. Но каким образом будут реализовываться идеи Мединского и какое кино появится на больших экранах в будущем – большой вопрос. Так, в Сети обсуждают, что главной угрозой для российского кино является не Грин-де-Вальд, а сам заведующий российской культурой - поклонник Маннергейма Мединский и его кино-камарилья. Так, блогер Сергей Колясников пишет: "Вот оно что, Голливуд мешает популярности в народе эпических картин Михалкова, Бондарчука и прочих "мэтров", сидящих на госбюджете уже более 30 лет. Одно радует - у нас интернет есть, и запретить Мединский и иже с ними могут только себе пилюли от запора".