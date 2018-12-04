04 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске суд встал на сторону ополченца, которому отказали во временном убежище и хотели депортировать

Челябинский областной суд удовлетворил исковое заявление 36-летнего ополченца Донбасса Филиппа Венедиктова, оспаривающего отказ в предоставлении временного убежища на Южном Урале.

"Суд удовлетворил требования истца, решение об отказе в предоставлении временного убежища отменено, на административного ответчика – ГУ МВД России по Челябинской области возложена обязанность повторно рассмотреть заявление Венедиктова. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Напомним, 8 ноября Челябинский областной суд начал рассмотрение искового заявления 36-летнего ополченца Донбасса Филиппа Венедиктова на якобы неправомерные действия должностных лиц Челябинской области, запретивших ему въезд в Российскую Федерацию до января 2048 года и отказавших в предоставлении временного убежища на Южном Урале. Если бы ополченцу отказали в удовлетворении иска, его ждала бы депортация из России на Украину, где его обвиняют в "терроризме".

История получила большой резонанс в СМИ, за ополченца вступился Союз добровольцев Донбасса.

"Депортация на территорию Украины людей, принимавших участие в защите мирного населения Донбасса, грозит им не только тюремным сроком, но и смертью", - заявили в организации.

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В Челябинске суд встал на сторону ополченца, которому отказали во временном убежище и хотели депортировать

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Теги: ополченец, Донбасс, суд, беженец,



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