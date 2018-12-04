Эксперт: ОПЕК+ снизит объемы добычи нефти в следующем году

На текущий момент ни Россия, ни Саудовская Аравия не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, что увеличивает вероятность принятия решения странами ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти в следующем году. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Думаю, договоренность будет… Логика показывает, что ни мы, ни саудиты в текущий момент времени не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть. И приходится идти на определенные жертвы, поэтому, думаю, перезагрузка данной сделки состоится", - прокомментировал он.

По оценкам разных экспертов, ожидаемое ограничение по добыче нефти в случае принятия соглашения составит 1,3-1,4 млн баррелей в сутки.

"Вопрос, как мы это будем делить. И нам, и саудитам было комфортно в ситуации, когда мы добывали за Иран и за Венесуэлу. Тут от Трампа сюрприз, который нам не позволил дальше комфортно выходить почти на пик добычи", - отметил эксперт.

По оценке Симонова, цены в ближайшее время могут оставаться на уровне 60-70 долларов за баррель, что "для нас, с учетом цен, внесенных в бюджет на ближайшую трехлетку, является комфортным".