Назван состав сборной России на второй этап Евротура: почти все хоккеисты представляют СКА и ЦСКА

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на второй этап Евротура - Кубок Первого Канала, матчи которого будут сыграны 13, 15 и 16 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, вызваны следующие игроки: вратари - Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА) и Игорь Бобков (Авангард); защитники - Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все - ЦСКА), Алексей Василевский (Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба - СКА), Виктор Антипин (Металлург Мг), Андрей Педан (Ак Барс) и Александр Елесин (Локомотив); нападающие - Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - Салават Юлаев) и Андрей Локтионов (Локомотив).

Напомним, Кубок Первого канала - это традиционный международный хоккейный турнир с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Как сообщало Накануне.RU, в конце ноября в ФХР официально подтвердили, что известный тренер Олег Знарок будет консультантом штаба российской национальной команды.