04 Декабря 2018
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Рената Литвинова с совой и в дырявой шубе была замечена в метро

Не успели поклонники Ренаты Литвиновой (51) порадоваться возвращению звезды к образу ретро-дивы, как актриса, режиссер и сценарист снова показала что-то непонятное. Правда, это всего лишь кадр со съемочной площадки, так что есть надежда, что "в мир" Рената в таком виде не ходит.

В Instagram Ренаты появилось фото, сделанное со спины. На нем актриса в шубе с дырой на плече, а чуть выше, у шеи – сидит настоящая сова. "Нет новостей - есть только съемки - в метро с Буклей", - подписала Литвинова.

В последнее время в стиле Литвиновой нашло отражение ее сотрудничество с такими дизайнерами как Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Бренды Balenciaga и Vetements превратили Литвинову в странного вида маргиналку в безразмерных вещах. Конечно, о вкусах не спорят, эти образы были очень остромодными, однако многие поклонники скучали по белокурой "богине".

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Кстати, в начале апреля стало известно, что Гоша Рубчинский (33) закрывает свой бренд. Последней коллекцией, выпущенной компанией, стала презентованная в екатеринбургском Ельцин-центре "осень-зима 2018-2019". Несмотря на то, что от именного бренда Рубчинский откажется, он продолжит работать с другими проектами, например, с Comme Des Garçons.

Рубчинский, которого очень полюбили на западе, эксплуатирует образы маргинальных субкультур. Например, гопников – городской прослойки низкого социального статуса, футбольных фанатов, скейтеров и панков.

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Рената Литвинова с совой и в дырявой шубе была замечена в метро

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Теги: рената литвинова, сова, шуба, съемки кино, метро



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