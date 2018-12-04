Медики Добрянки не нашли связи между смертью 85-летней пенсионерки и ее поздней госпитализацией

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

Медики Добрянки не нашли связи между смертью 85-летней пенсионерки и ее поздней госпитализацией

Добрянские медики не нашли связи между поздней госпитализацией 85-летней женщины и ее смертью, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, в конце сентября старушке стало плохо. Ее дочь, заподозрив инсульт, вызвала медиков. Приехавшие врачи якобы заявили женщине, что ее мать "умирает от старости" и в больницу они ее не повезут. "Скорая" вызвала участкового, который пришел через два дня. За это время пенсионерка успела впасть в кому. Ее все-таки забрали в клинику, где она умерла 21 октября, однако "всплыла" эта история только в конце ноября.

По факту помощи пациентке в Добрянской центральной районной больнице прошла центральная врачебная комиссия, говорится в официальном ответе на запрос Накануне.RU, подписанном главврачом клиники Романом Коневым. Проанализированы медицинские документы. Работники, оказывавшие помощь пенсионерке, написали объяснительные.

"Комиссией установлено, что связь между смертью пациентки и поздней госпитализацией отсутствует", - сообщили в больнице.

Напомним, в июле 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Нового Уренгоя отказались госпитализировать, потому что побоялись, что он умрет в пути. В итоге он скончался в середине августа. В конце сентября врачи Кизела отказались забрать в больницу 92-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, у которой была большая опухоль на лице. Вскоре она умерла. Через месяц ее "заживо гниющая" землячка оказалась в аналогичной ситуации: ее госпитализировали только после вмешательства правозащитника.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медики Добрянки не нашли связи между смертью 85-летней пенсионерки и ее поздней госпитализацией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Добрянская ЦРБ, поздняя госпитализация, Роман Конев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2684

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети