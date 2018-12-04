Медики Добрянки не нашли связи между смертью 85-летней пенсионерки и ее поздней госпитализацией

Добрянские медики не нашли связи между поздней госпитализацией 85-летней женщины и ее смертью, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, в конце сентября старушке стало плохо. Ее дочь, заподозрив инсульт, вызвала медиков. Приехавшие врачи якобы заявили женщине, что ее мать "умирает от старости" и в больницу они ее не повезут. "Скорая" вызвала участкового, который пришел через два дня. За это время пенсионерка успела впасть в кому. Ее все-таки забрали в клинику, где она умерла 21 октября, однако "всплыла" эта история только в конце ноября.

По факту помощи пациентке в Добрянской центральной районной больнице прошла центральная врачебная комиссия, говорится в официальном ответе на запрос Накануне.RU, подписанном главврачом клиники Романом Коневым. Проанализированы медицинские документы. Работники, оказывавшие помощь пенсионерке, написали объяснительные.

"Комиссией установлено, что связь между смертью пациентки и поздней госпитализацией отсутствует", - сообщили в больнице.

Напомним, в июле 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Нового Уренгоя отказались госпитализировать, потому что побоялись, что он умрет в пути. В итоге он скончался в середине августа. В конце сентября врачи Кизела отказались забрать в больницу 92-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, у которой была большая опухоль на лице. Вскоре она умерла. Через месяц ее "заживо гниющая" землячка оказалась в аналогичной ситуации: ее госпитализировали только после вмешательства правозащитника.