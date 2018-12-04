В Екатеринбурге полиция накрыла домашний питомник с коноплей

В Екатеринбурге полицейские обнаружили домашний рассадник конопли в квартире на улице Комсомольской. Накануне днем жильцы дома пожаловались в полицию на шумных соседей, в результате чего по этому адресу прибыл наряд полиции и обнаружил там все необходимое для культивации запрещенных веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники ППСП при опросе мужчины обратили внимание на его внешний вид – расширенные зрачки, неадекватное поведение, характерный запах курительных смесей.

Со слов предполагаемого организатора кустарной лаборатории, 28-летнего жителя Челябинской области, коноплю он выращивала с целью сбыта. Отмечается, что мужчина во время визита полицейских находился в наркотическом опьянении - это подтверждено результатами медицинского исследования.

В отношении квартиросъемщика возбудили административное производство по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).

"В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли 19 кустов растений, а также несколько упаковок готовой продукции массой 40 граммов, которые были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области. По результатам экспертизы изъятое оказалось наркотическим средством "конопля", - рассказали в городском УМВД.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере). Теперь мужчине грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.