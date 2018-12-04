04 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Адвокат арестованного экс-замгубернатора Зауралья просит отправить своего подзащитного под домашний арест

Адвокат бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова обжаловал решение суда об аресте экс-чиновника на два месяца, сообщили Накануне.RU в Курганском городском суде.

Когда состоится рассмотрение апелляционной жалобы, пока неизвестно.

Напомним, днем 30 ноября Курганский городской суд поместил Ванюкова под стражу на период следствия до 28 января 2019 года. Следствие ходатайствовало об аресте, так как считает, что Ванюков может оказать давление на свидетелей.

Сам Ванюков попросил суд оставить его под домашним арестом.

По версии следствия, Ванюков, работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году получил через посредника, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

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Адвокат арестованного экс-замгубернатора Зауралья просит отправить своего подзащитного под домашний арест

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Теги: адвокат, Роман Ванюков, обжалование, суд, решение, мера пресечения



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