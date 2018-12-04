Директор департамента культуры Тюменской области отправлен в отставку

Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас отправлен в отставку. Соответствующая запись появилась на официальном портале области. Как уточнили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе губернатора, чиновник покинул свой пост, написав личное заявление.

На вопрос о том, когда губернатор Александр Моор назначит нового руководителя департамента, в пресс-службе главы региона сообщили, что назначение состоится позже. Сроки пока неизвестны.

Временно исполнять обязанности главы департамента культуры будет заместитель директора Елена Майер.

Отметим что Виктор Новакаускас возглавил департамент после скандальной отставки Елены Шакурской в 2015 году. Тогда ее обвинили в выносе картин из Тюменского музея изобразительного искусства имени Словцова, которые были подарены экс-главе Ямала Дмитрию Кобылкину на его инаугурации из рук бывшего губернатора тюменской области Владимира Якушева.