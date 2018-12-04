В частном детсаду Екатеринбурга умер ребенок

В Екатеринбурге в одном из частных детских садов умер ребенок. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сигнал о смерти воспитанника частного детсада поступил в правоохранительные органы уральской столицы днем 4 декабря. После проведения следователями неотложных мероприятий непосредственно на месте ЧП установлено, что нет каких-либо внешних факторов, которые могли бы повлечь за собой смерть ребенка.

Точная причина случившегося будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, осенью этого года в уральском детсаду ребенку разорвало селезенку во время прогулки. Следователи допрашивали сотрудников учреждения.