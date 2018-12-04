В Челябинске осудили коллекционера, укравшего осколок метеорита из музея

Частный коллекционер получил год условно за кражу фрагмента метеорита "Челябинск" из музея Южного Урала.

Напомним, метеорит упал на территорию Челябинской области 15 февраля 2013 года - фрагменты были отвезены в музей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Летом прошлого года обнаружилось, что один из фрагментов метеорита весом 2,5 кг пропал. Сотрудники ФСБ нашли его в частной коллекции геолога, который давал музейным работникам консультации.