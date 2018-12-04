Высокинский попросил украсить все здания Екатеринбурга, чтобы создать праздничное настроение у горожан

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил провести все запланированные мероприятия по подготовке города к Новому году на высшем уровне. Об этом глава заявил в ходе расширенного аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Необходимо украсить все предприятия и подведомственные учреждения к Новому году, чтобы создать праздничное настроение у горожан", - отметил он.

Напомним, что аппаратные совещания с руководителями всех структурных подразделений администрации Екатеринбурга проводятся в начале каждого месяца.