04 Декабря 2018
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Политика Южный ФО Крым

"Чудеса" севастопольского парламентаризма: срыв заседания, ветирование законов, неявка на доклады

В очередной раз 4 декабря парламентариям Севастополя не удалось провести полноценное пленарное заседание, причина – противостояние части депутатского корпуса и губернатора города Дмитрия Овсянникова. Последнего, кстати, поддерживают и "словом, и делом" ряд депутатов, что, собственно, и приводит эксцессам, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, сегодняшнее заседание началось в плановом режиме, депутаты проголосовали за предложенную повестку, затем был рассмотрен законопроект о выборах депутатского корпуса, которые должны быть проведены в Севастополе осенью 2019 г. Дальше начались "чудеса", что, впрочем, бывало уже не раз.

Три следующих вопроса – о плане приватизации на 2019 г. и плановый период до 2021 г., законы об изменениях в дорожный фонд и об увеличении прожиточного минимума спикеру Екатерине Алтабаевой пришлось привычно снять с голосования. По причине неявки в Законодательное собрание докладчиков – чиновников из правительства Овсянникова, которым лично губернатор устно запретил являться в представительный орган.

Еще через какое-то время выяснилось, что часть депутатов вообще удалила свои карточки для голосования, соответственно, аппаратный программный комплекс выдал сигнал, что в зале отсутствует кворум. Депутаты при этом, по крайней мере, в количестве, необходимом для принятия решения, в зале были. Пообсуждав сложившееся положение дел и так и не придя к какому-то компромиссу, председатель собрания Алтабаева была вынуждена закрыть сессию.

Один из лидеров противостоящей губернатору группы депутатов в собрании Алексей Чалый назвал сегодняшний инцидент "посмешищем" и выразил сожаление, что "мы (то есть депутатский корпус, – прим.) до этого дошли".

Ранее стало известно, что принятый двумя неделями закон о бюджете Севастополя на 2019 г. и плановый период, как и обещали в администрации губернатора, получил вето. "Своя" версия этого закона в исполнении губернаторских чиновников в очередной раз направлена на рассмотрение в Законодательное собрание.

Пройдет ли редакция губернаторского закона чтение и утверждение в городском парламенте, пока неизвестно. 5 декабря профильная комиссия депутатов по бюджету впервые должна рассмотреть предложенный документ.

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"Чудеса" севастопольского парламентаризма: срыв заседания, ветирование законов, неявка на доклады

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Теги: Дмитрий Овсянников, Екатерина Алтабаева, Алексей Чалый, Илья Пономарев, бюджет



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