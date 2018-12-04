04 Декабря 2018
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Происшествия В бывшем СССР

Военный Су-25 разбился в Армении: погибли оба пилота

Военный Су-25 разбился в Армении. Оба пилота погибли.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, место падения самолета было обнаружено в горах в Мараликском районе.

"Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян - погибли. Соболезнуем", - добавил Ованнисян.

Как пишет РИА Новости, связь с военным Су-25 ВС Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет, была потеряна во вторник примерно в 9 часов 20 минут по московскому времени. Известно, что самолет вышел на взлетную полосу из аэропорта в Гюмри, экипаж состоял из двух человек.

Как сообщало Накануне.RU, в июне этого года в Сети обсуждали пролет украинского Су-25 на экстремально низкой высоте над пляжем в Запорожье.

Штурмовик Су-25 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

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Военный Су-25 разбился в Армении: погибли оба пилота

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Теги: Су-25, крушение, Армения



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