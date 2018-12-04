Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства колонии после сканадала с Цеповязом

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Дальневосточный ФО В России

Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства колонии после сканадала с Цеповязом

В отношении руководства амурской исправительной колонии №3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Об этом в прямом эфире канала ведомства "Эфир" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.

Напомним, Цеповяз - один из членов кущевской банды "цапков". Он был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых Цеповяз запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил датьжесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства колонии после сканадала с Цеповязом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: колония, вячеслав цеповяз, генпрокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.12.2018 15:56 Мск Диваны, мобильники и телевизор: в сети появилось новое видео из VIP-камеры Цеповяза
Ранее 16.11.2018 14:04 Мск Глава ОНК Амурской области, назвавшая Цеповяза меценатом, сложила полномочия
Ранее 15.11.2018 15:31 Мск Цеповяз в колонии питался на 60 тысяч рублей в месяц
Ранее 14.11.2018 03:11 Мск Российских заключенных кормят на 72 рубля в сутки
Ранее 12.11.2018 12:41 Мск Цеповяз заявил, что фотографии с шашлыком и крабами - фотошоп
Ранее 08.11.2018 21:26 Мск В отношении сотрудников амурской колонии, где Цеповяз ел крабов, возбудили уголовное дело
Ранее 08.11.2018 20:31 Мск "Может, был какой-то повод". Цеповяз прокомментировал свою тюремную трапезу с крабами и шашлыками
Ранее 08.11.2018 14:16 Мск Бывшая супруга Цеповяза: На его содержание в месяц уходило около 250 тысяч рублей
Ранее 07.11.2018 13:30 Мск Бастрыкин поручил дать жесткую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз
Ранее 06.11.2018 20:51 Мск Одному из членов кущевской банды в колонии разрешали есть красную икру, крабов и шашлыки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2675

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети