Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства колонии после сканадала с Цеповязом

В отношении руководства амурской исправительной колонии №3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Об этом в прямом эфире канала ведомства "Эфир" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.

Напомним, Цеповяз - один из членов кущевской банды "цапков". Он был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых Цеповяз запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил датьжесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.