Конкурс на должность главы Челябинска объявят 18 декабря

На заседании Челябинской городской думы, которое состоится 18 декабря, будет объявлен конкурс на должность главы города.

Напомним, 15 ноября глава Челябинска Евгений Тефтелев подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты 20 ноября это решение поддержали единогласно. 27 ноября бывший градоначальник был назначен вице-губернатором Челябинской области. сразу после отставки главы в гордуме была создана рабочая группа по подготовке к конкурсу.

Как сообщили Накануне в пресс-службе городской думы, на заседании парламента 18 декабря планируется утвердить Положение о конкурсе, официально объявить сам конкурс, а также назначить персональный состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Челябинска из числа депутатов гордумы.

Как отметил спикер гордумы Станислав Мошаров, все процедурные вопросы решаются оперативно.

"Мы считаем, что такой крупный город как Челябинск, должен избрать Главу в самое ближайшее время, ведь задачи, которые стоят перед городом, возлагают на руководителя огромную ответственность. Это общая позиция депутатов городской Думы, Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и Полпреда в УрФО Николая Цуканова", - подчеркнул он.

Ожидается, что конкурс может пройти уже во второй половине февраля.