"Мафия" в Перми отравила четырех человек

В Перми по решению Мотовилихинского суда на 90 суток приостановлена деятельность кафе "Мафия" из-за отравления посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае поступила информация о случаях острого гастроэнтерита у четырех граждан. Ведомство проводит санитарно–эпидемиологическое расследование.

Решение о закрытии кафе суд принял на основании уже выявленных нарушений.