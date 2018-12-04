04 Декабря 2018
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Общество В России

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

В Роструде напомнили россиянам, что последняя рабочая неделя в уходящем году будет шестидневной. Трудиться придется с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

Выходной день с субботы, 29 декабря перенесен на понедельник, 31 декабря. Такой вариант был выбран для того, чтобы не прерывать отдых, поясняет "Интерфакс".

Как уже сообщалось, Правительство РФ продлило как новогодние каникулы, так и майские праздники, которые в предстоящем году окажутся довольно длинными. На Новый год жители страны будут отдыхать с 30 декабря по 8 января 2019 года.

Праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными, будут перенесены на 2 и 3 мая. Таким образом, на майские праздники россияне не будут трудиться с 1 по 5 мая.

Также мини-отпуск ждет граждан с 9 по 12 мая - выходной день с 23 февраля (суббота), переносится на пятницу, 10 мая.

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Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

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Теги: рабочая неделя, роструд, новогодние праздники



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