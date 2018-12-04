Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В бывшем СССР Украина

Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского президента Петра Порошенко. Инцидент произошел в эфире телеканала ICTV.

При словах Порошенко, что мир мгновенно отреагировал поддержкой Украины на инцидент в Керченском проливе, Денисова потеряла сознание. Порошенко прервал свое выступление и помог ей выйти из студии.

Когда он вернулся на трибуну, то сказал, что Денисова работает с огромной нагрузкой, чтобы "освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку".

Отметим, что обмороки при выступлениях Порошенко на Украине не редкость. Так, во время последнего Дня независимости двое солдат потеряли сознание. Один стал падать в обморок при словах Порошенко, что Европа нуждается в Украине, а второй во время минуты молчания упал прямо на асфальт. Напомним, на инаугурации Порошенко в 2014 году стало плохо солдату почетного караула, и он уронил винтовку, когда олигарх прошел мимо него.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Людмила Денисова, омбудсмен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2675

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети