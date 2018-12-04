Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского президента Петра Порошенко. Инцидент произошел в эфире телеканала ICTV.

При словах Порошенко, что мир мгновенно отреагировал поддержкой Украины на инцидент в Керченском проливе, Денисова потеряла сознание. Порошенко прервал свое выступление и помог ей выйти из студии.

Когда он вернулся на трибуну, то сказал, что Денисова работает с огромной нагрузкой, чтобы "освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку".

Отметим, что обмороки при выступлениях Порошенко на Украине не редкость. Так, во время последнего Дня независимости двое солдат потеряли сознание. Один стал падать в обморок при словах Порошенко, что Европа нуждается в Украине, а второй во время минуты молчания упал прямо на асфальт. Напомним, на инаугурации Порошенко в 2014 году стало плохо солдату почетного караула, и он уронил винтовку, когда олигарх прошел мимо него.