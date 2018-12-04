Дополнительных правовых мер поддержки тюменского казачества пока не будет: "Это политизация вопроса"

Депутаты Тюменской областной думы не поддержали инициативу ЛДПР по внесению законопроекта по развитию российского казачества в Тюменской области.

Как передает корреспондент Накануне.RU, члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению пришли к мнению, что дополнительных правовых мер казакам сегодня не требуется, а существующие законодательные нормы в полной мере удовлетворяют их потребности.

В частности, лидер фракции либерал-демократов требовал закрепить положение о поддержке культуры, искусства и другой деятельности казачьих сообществ. Например, содействовать в открытии музеев, культурных центров и иных объектов.

Депутат-"единоросс" Владимир Ульянов заявил, что и без этих норм казаки сегодня без проблем «пляшут и танцуют» и добавил, что необходимость принятия законопроекта в пояснительной записке не доказана.

В свою очередь вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев попросил не политизировать вопрос, так как в регионе уже давно действует законодательство о поддержке казаков – это и дружины по охране общественного порядка, и проведение международных фестивалей.

"Этим вопросом мы давно и серьезно занимаемся", – заметил Сарычев и предложил автору инициативы Трубину сходить на казачий круг и спросить их самих: чего им не хватает в вопросах правового регулирования.

"Зачем политизировать то, что нельзя политизировать", – еще раз добавил Сарычев и вопрос был отклонен.