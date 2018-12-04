Макаровский мост в Екатеринбурге отремонтируют к 2020 году

Реконструкцию важного объекта транспортной инфраструктуры Екатеринбурга - Макаровского моста по ул. Челюскинцев - местные власти рассчитывают завершить в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сегодня депутатам думы Екатеринбурга заявили представители мэрии областной столицы при рассмотрении муниципального бюджета на текущий и последующий годы. По словам чиновников, мост может быть сдан и раньше, если региональная власть добавит средства из областной казны. Сколько именно надо денег на завершение строительства, специалисты горадминистрации не уточнили.

Напомним, до открытия автомобильного движения строение испытывали пневмоколесным транспортом. Пока загруженные самосвалы были на мосту, специалисты фиксировали данные с установленных на несущих конструкциях датчиков. Параметры изучали московские эксперты, которые в итоге дали положительное заключение на движение автомобильного транспорта. После этого успешно состоялся второй этап испытаний на устойчивость от движения рельсового транспорта.